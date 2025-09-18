18 Eylül
Wolverhampton'da Vitor Pereira ile yeni sözleşme!

Wolverhampton, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Wolverhampton'da Vitor Pereira ile yeni sözleşme!
Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira beklenen imza geldi.

İngiliz ekibi, Pereira ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Portekizli teknik adam, yeni imzasının ardından, "Wolverhampton'ın teknik direktörü olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu kulüp bana dünyanın en iyi ligi Premier Lig'e gelme şansı verdi. Burada insanlar, beni ailelerinin bir üyesi olarak kabul ettiler, ben ve ekibim, bu şehirde, taraftarların arasında çok iyi hissediyoruz." dedi.

Geçen sezon aralık ayında Wolverhampton'ın başına geçen Vitor Pereira, İngiliz ekibinin başında 30 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
