08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
0-133'
08 Eylül
Malavi-Liberya
0-134'
08 Eylül
Uganda-Somali
1-034'
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Wolverhampton'da Larsen'e yeni sözleşme!

Wolverhampton, Jorgen Strand Larsen ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

calendar 08 Eylül 2025 19:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wolverhampton'da Larsen'e yeni sözleşme!
Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, golcü futbolcusu Jorgen Strand Larsen için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Larsen ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Telegraph'ta yer alan habere göre, Wolverhampton, 25 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Wolverhampton, yeni sözleşme ile birlikte Norveçli futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Larsen'in, Wolverhampton ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Geçen yıldan bu yana Wolverhampton forması giyen Larsen, İngiliz ekibinde 41 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
