Wolverhampton'da Larsen'e yeni sözleşme!

Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, golcü futbolcusu Jorgen Strand Larsen için harekete geçti.



İngiliz ekibi, Larsen ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Telegraph'ta yer alan habere göre, Wolverhampton, 25 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.



Wolverhampton, yeni sözleşme ile birlikte Norveçli futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Larsen'in, Wolverhampton ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Geçen yıldan bu yana Wolverhampton forması giyen Larsen, İngiliz ekibinde 41 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı.



