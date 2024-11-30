Almanya Bundesliga'nin 12. haftasında Wolfsburg, Leipzig deplasmanına konuk oldu. Leipzig Stadyumu'ndaki maçı Wolfsburg, 5-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 16. dakikalarda Muhammed Amoura, 5. dakikada Tiago Tomas, 64. dakikada Joakim Maehle ve 90. dakikada Kevin Behrens attı. Leipzig'in tek golünü 82. dakikada Willi Orban attı.



Bu sonucun ardından Wolfsburg, 18 puana yükseldi. Leipzig, 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Leipzig, Holstein Kiel deplasmanına gidecek.





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