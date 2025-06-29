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Wimbledon'da Türk temsilci: Zeynep Sönmez

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

calendar 29 Haziran 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Türk temsilci: Zeynep Sönmez
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.

Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

 


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