Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor!

Crystal Palace'ın tecrübeli golcüsü Wilfried Zaha ile Arabistan ekipleri dahil birçok takımın yakından izlediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor!
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18 Nisan 2023 16:16
Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için birçok kulübün devrede olduğu yazıldı.

Footmercato'da yer alan habere göre; Crystal Palace ille sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Arabistan ekipleri Al-Nassr ve Al-Ittihad'ın oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi bu transferin önündeki en büyük engel.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Bunun yanında Zaha; Bayern Münih, Dortmund, Monaco ve Arsenal'in de ilgisini çektiği, maddi koşulların uygun olması halinde de oyuncu ile temasa geçilebileceği aktarıldı.

30 yaşındaki yıldız golcünün kendisi ile ilgilenen kulüplerden 6 milyon euro yıllık ücret ve bonus talep ettiği kaydedildi.

Yaz transfer döneminde mevcut kulübünün de oyuncu ile sözleşme uzatmak için görüşeceği ifade edildi.

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