Wilfried Zaha'dan önce gol ve ardından kırmızı!

Galatasaray'dan Charlotte'ye giden Wilfried Zaha, MLS'te gündem olmaya devam ediyor.
Fildişili futbolcu, Philadelphia Union ile oynanan ve 2-0 kazanılan maça damga vurdu.
GOL VE KIRMIZI KART
Zaha, karşılaşmanın 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fildişili futbolcu, bu golüyle birlikte son 3 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.
32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçındaki golünün ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü. Wilfried Zaha, müsabakanın 90. dakikasında Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine elini uzattı. Venezuelalı futbolcunun, elini itmesine sinirlenen Zaha, Bueno'nun kafasına vurunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
TOPLAM PERFORMANSI
Charlotte forması altında toplamda 33 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
