Wilfried Singo: "Oynamaya hazırım!"

Beşiktaş maçında sakatlanan ve sahalara dönmek için ekstra çalışmalar yapan Singo, Trabzonspor maçında sahada olmak istiyor.

calendar 30 Ekim 2025 10:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray, Trabzonspor'u Rams Park'ta ağırlayacak. Derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılılardaki eksikliker teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Özellikle kart cezalısı Davinson Sanchez'in bu maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle savunma hattında nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'da da yeni gelişmeler yaşandı.

"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM!"

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'da umut ışığı doğdu.

Bireysel olarak ekstra çalışmalarına devam eden Singo'nun Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi.

Okan Buruk ile görüşen Singo, "Oynamak için hazırım. Formayı istiyorum." dedi.

OKAN BURUK KARARINI VERECEK

Talebini Buruk'a da ileten Fildişili oyuncunun takımla çalışmalara kısa süre içinde başlaması beklenirken, oyuncunun talebi karşısında son kararı Okan Buruk verecek. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
