Wilfried Singo: 'Oynamaya hazırım!'

1 Kasım Cumartesi günü Galatasaray, Trabzonspor'u Rams Park'ta ağırlayacak. Derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılılardaki eksikliker teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Özellikle kart cezalısı Davinson Sanchez'in bu maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle savunma hattında nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'da da yeni gelişmeler yaşandı.
"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM!"
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'da umut ışığı doğdu.
Bireysel olarak ekstra çalışmalarına devam eden Singo'nun Trabzonspor maçında sahada olmak istediği öğrenildi.
Okan Buruk ile görüşen Singo, "Oynamak için hazırım. Formayı istiyorum." dedi.
OKAN BURUK KARARINI VERECEK
Talebini Buruk'a da ileten Fildişili oyuncunun takımla çalışmalara kısa süre içinde başlaması beklenirken, oyuncunun talebi karşısında son kararı Okan Buruk verecek.
