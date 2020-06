WhatsApp kullananları çok kızdıracak hata!

WhatsApp'ta yazışanların canı fazlasıyla sıkılacak. Telefon rehberinde bulunmayan numaralara mesaj atanların başı dertte...WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri olan 'Tıkla sohbet et' özelliği, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir kolaylığı sağlıyor. WhatsApp'ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor.Sohbet etmek istediğiniz kişinin aktif bir WhatsApp hesabı varsa ve siz bu kişinin telefon numarasını biliyorsanız oluşturacağınız bağlantıyı kullanarak bu kişiyle sohbet başlatabilirsiniz.Oluşturduğunuz bağlantıya tıklandığında otomatik olarak bu kişiyle aranızda bir sohbet açılıyor. Tıkla sohbet et özelliği hem telefonunuzda hem de WhatsApp Web'de çalışabiliyor.WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin kullanıldığı https://wa.me/numara bağlantı formunda numara alanına eklenen telefon numaraları, site operatörünün kullanılmasıyla Google arama sonuçlarında "Message (numara) on WhatsApp" şeklinde listeleniyor. Hal böyle olunca birçok kişinin telefon numarası, Google dizininde herkes tarafından görüntülenebiliyor. Bunun dışında arama sonuçlarındaki bağlantılara tıklayınca, kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyor.Uzmanlar, bu şekilde 300 bini aşkın WhatsApp kullanıcısının telefon numaralarının internete sızdığını ve Google aramalarında görüldüğünü kaydederken sızan numaraların içinde Türkiye'den de pek çok numaranın olduğu öğrenildi.WhatsApp'ı gün içinde sık sık kullanıyorsunuz ve belirli aralıklarla da sohbet kayıtlarınızı yedekliyorsunuz. Ancak WhatsApp'ın hatası kullanıcıları fena halde kızdıracağa benziyor.WhatsApp, konuşma boyunca yazışmalarınızı uçtan uca şifreliyor ve bu sayede güvenle görüşmelerinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz.Ancak sohbet kayıtlarınızı yedekledikten sonra bu korumanın ortadan kalktığını ve kayıtlarınızın savunmasız kaldığını biliyor muydunuz?WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği yok. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Maalesef, hayır. WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.QR kod ile profil paylaşma desteği geldi. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.Home Office yaygınlaştığından dolayı WhatsApp'a bilgisayarından girenlerin sayısı fazlasıyla arttı. WhatsApp ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak önemli bir özelliği resmen hayata geçiriyor.Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak. Ancak diğer yandan WhatsApp kullananları kötü bir haber de geldi.Diğer yandan WhatsApp için kırmızı alarm da verildi! WhatsApp'ın kullanılmaması, telefonlardan kaldırılması için şaşırtan bir açıklama geldi.Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber'in tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardığı belirtildi.Facebook'a ait olan WhatsApp'ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" uyarısında bulundu.