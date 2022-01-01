Westbrook: "Playoff yapacağımıza dair güvenim tam!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Lakers'a playofflara kalması konusunda halen "oldukça güvendiğini" söyledi.



Lakers bu yıl hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen, Westbrook takımın playofflara kalacağı konusunda son derece emin olduğunu kaydetti:



"İyi olacağımıza güvenim tam. Çünkü bu gruba her zaman olduğu gibi güveniyorum. En iyi takımlara karşı oynayabiliriz. Kime karşı oynayacağımız konusunda endişem yok.



En iyi takımları yenmişliğimiz de oldu, en kötü takımlardan bazılarına yenilmişliğimiz de. Kapasitemizi bildiğim için, bu gruba olan güvenim son derece yüksek. Bunu aklımıza koymuş durumdayız ve her gün de yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz."



Westbrook 18.1 sayı, 7.7 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Lakers ise 27-34'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



