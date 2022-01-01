Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Westbrook: "Playoff yapacağımıza dair güvenim tam!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Lakers'a playofflara kalması konusunda halen "oldukça güvendiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Lakers'a playofflara kalması konusunda halen "oldukça güvendiğini" söyledi.

Lakers bu yıl hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen, Westbrook takımın playofflara kalacağı konusunda son derece emin olduğunu kaydetti:

"İyi olacağımıza güvenim tam. Çünkü bu gruba her zaman olduğu gibi güveniyorum. En iyi takımlara karşı oynayabiliriz. Kime karşı oynayacağımız konusunda endişem yok.

En iyi takımları yenmişliğimiz de oldu, en kötü takımlardan bazılarına yenilmişliğimiz de. Kapasitemizi bildiğim için, bu gruba olan güvenim son derece yüksek. Bunu aklımıza koymuş durumdayız ve her gün de yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz."

Westbrook 18.1 sayı, 7.7 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Lakers ise 27-34'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal