West Ham, sahasında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham, Leicester City'yi konuk etti.



Londra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham, 2-0'lık skorla kazandı.



West Ham'ın galibiyet golleri 21. dakikada Tomas Soucek ve 43. dakikada Jannik Vestergaard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.



Bu galibiyetin ardından West Ham, puanını 33 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında West Ham, Newcastle United'ı konuk edecek. Leicester City, Chelsea deplasmanına gidecek.