West Ham, sahasında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham, sahasında Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Ham, sahasında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2025 00:52
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham, Leicester City'yi konuk etti.

Londra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham, 2-0'lık skorla kazandı.

West Ham'ın galibiyet golleri 21. dakikada Tomas Soucek ve 43. dakikada Jannik Vestergaard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu galibiyetin ardından West Ham, puanını 33 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında West Ham, Newcastle United'ı konuk edecek. Leicester City, Chelsea deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery