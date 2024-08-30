Wesley'den Al Nassr'a sürpriz imza

Al Nassr, Corinthians forması giyen Wesley'i transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wesley'den Al Nassr'a sürpriz imza
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30 Ağustos 2024 17:01
Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Wesley, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki sol kanat Wesley'i transfer etti.

Al Nassr, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Suudi ekibi bu transfer için Corinthians'a 18 milyon euro bonservis ve 4.5 milyon euro bonus ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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