Wesley'den Al Nassr'a sürpriz imza

Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Wesley, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki sol kanat Wesley'i transfer etti.



Al Nassr, genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Öte yandan Suudi ekibi bu transfer için Corinthians'a 18 milyon euro bonservis ve 4.5 milyon euro bonus ödeyecek.



SEZON PERFORMANSI



19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU