Werder Bremen'den golcü takviyesi: Andre Silva

Werder Bremen, Leipzig'den Andre Silva'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Werder Bremen'den golcü takviyesi: Andre Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 13:45
Avrupa'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Werder Bremen, golcü transferi yaptı. 

Werder Bremen, Leipzig'den Andre Silva'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Andre Silva, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt için toplam 129 Bundesliga maçında forma giydi ve 56 gol attı.

Portekizli Forvet, Leipzig'deki zamanında iki kez DFB-Pokal'ı kaldırmayı başardı.

29 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerine Porto'da başladı ve Sevilla FC, AC Milan ve Real Sociedad'da görev yaptı.

Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 53 kez forma giydi.
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery