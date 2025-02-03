Werder Bremen'den golcü takviyesi: Andre Silva

Avrupa'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Werder Bremen, golcü transferi yaptı.



Werder Bremen, Leipzig'den Andre Silva'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



Andre Silva, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt için toplam 129 Bundesliga maçında forma giydi ve 56 gol attı.



Portekizli Forvet, Leipzig'deki zamanında iki kez DFB-Pokal'ı kaldırmayı başardı.



29 yaşındaki oyuncu profesyonel kariyerine Porto'da başladı ve Sevilla FC, AC Milan ve Real Sociedad'da görev yaptı.



Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 53 kez forma giydi.

