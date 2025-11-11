Wendel'den Botafogo itirafı: 'Son anda vazgeçtiler, inanması zor'

Zenit'in Brezilyalı orta sahası Wendel, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen Botafogo anlaşmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz yaz Brezilya'ya dönüp Botafogo ile imza aşamasına kadar geldiği belirtilen yıldız futbolcunun transferi, son anda iptal edilmişti. Kulübün sahibi John Textor'un finansal problemler yaşadığı iddia edilmiş, Botafogo ise resmi açıklamasında "jeopolitik sebepler" demişti.



"SON ANDA VAZGEÇTİLER"

Wendel, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada yaşananları anlattı:26 yaşındaki futbolcu, transferin iptal edildiği anın kendisinde yarattığı şaşkınlığı şöyle özetledi:Botafogo'nun hem lig hem de Libertadores şampiyonluğu sonrası büyük bir proje sunduğunu söyleyen Wendel,dedi.Zenit'ten ayrılık söylentilerine de cevap veren Brezilyalı oyuncu, "ifadelerini kullandı.