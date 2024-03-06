San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın Spurs'e karşı "sabırlı olmayacağı" ve "mümkün olan en kısa sürede kazanmak istediği" iddia edildi.



Yükselişte olan genç yıldız Wembanyama şimdiye dek Spurs'e olan sadakatinin aksinde bir ifadede bulunmamış olsa da, ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Spurs ekibi daha fazla maç kazanmaya başlamazsa, sadakatinde sarsılma olabilir:



"Victor kalıyor ve kazanmak istiyor. Spurs'e karşı ne kadar sabırlı olacağını bilmiyorum. Çünkü onu izlediğimde oldukça rekabetçi oynuyor ve kazanmak istediği belli oluyor. Fakat onlara ne kadar zaman vereceğiz, bir ya da iki yıl daha mı? Onun lotarya sıralamalarında en alt sıralarda yer almak istediğini hiç zannetmiyorum."



Maç başına 20,7 sayı, 10,3 ribaund ve 3,4 blok gibi etkileyici rakamlarına rağmen Wemby, Spurs'ü bu sezon rekabetçi kılamadı ve takımın 13-49 dereceyle Batı Konferansı'nın en dibinde yer almasına engel olamadı.





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