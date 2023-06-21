Bu yılın NBA Draftı'ndaki en gelecek vadeden yıldız adayı olarak görülen Victor Wembanyama, insanların kendisine yönelik beklentilerinden dolayı herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi.



Wembanyama fiziği, atletizmi ve becerileriyle son yılların en heyecan ve beklenti yaratan yıldız adaylardan biri olsa da, Fransız oyuncu başkalarının beklentilerini bizzat kendisine olan beklentilerle asla kıyaslamadığını açıkladı:



"Kendimden beklentilerim o kadar yüksek ve o kadar kararlıyım ki, başkalarının beklentilerini kendime karşı olanlarla kıyasladığımda solda sıfır kalır. Ciddi anlamda hedeflerim var ve hiçbir şey beni bundan alıkoyamaz. Bunu başarmak o kadar da zor değil."



Yarınki NBA Draftı'nda büyük oranda San Antonio Spurs tarafından 1 numarada seçilmesi beklenen Wembanyama, Fransız LNB Pro A basketbol liginde Metropolitans 92 forması giydiği sezonda 21.6 sayı, 10.4 ribaund ve 3.0 blok ortalamaları yakalamıştı.





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