Wellinton için eski eşine şiddet iddiası!

"ÇOK AZ İNSAN BİLİYORDU"

"GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

ÜLKEMİZDE OYNADI

Brezilyalı eski futbolcu Welliton Soares Morais, eşine şiddet olayı ile gündeme geldi.Welliton'un eski eşi Rafaela Carvalho, 36 yaşındaki eski futbolcunun kendisine şiddet uyguladığını, tehdit ve taciz ettiğini ve bu durumun 6 yıl sürdüğünü söyledi.Rafaela Carvalho,ifadelerini kullandı.Yaşadığı durum nedeniyle depresyona girdiğini ve 16 kilo kaybettiğini dile getiren Carvalho,diye konuştu.Öte yandan Rafaela Carvalho, bu açıklamalarının yanı sıra sosyal medya hesabından şiddete maruz kaldıktan sonraki fotoğraflarını da paylaştı. Carvalho'nun söz konusu paylaşımlarının ardından kendisine çok sayıda destek mesajı geldi.Rafaela Carvalho'nun açıklamalarının ardından Wellinton hakkında, tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ve işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı belirtildi.Brezilyalı futbolcu Wellinton, 2014-2016 arası Mersin İdman Yurdu'nda, 2016-2017'de ise Kayserispor'da forma giymişti.Rafaela Carvalho'nun paylaştığı fotoğraflardan bazıları şu şekilde;