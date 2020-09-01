Welinton: "Hataları düzelteceğiz"

Beşiktaş'ta Welinton, Sivasspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Welinton: 'Hataları düzelteceğiz'
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01 Eylül 2020 23:18
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Welinton, Sivasspor'a hazırlık maçında 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Brezilyalı stoper, "Maç içerisinde dakikalar geçtikçe üzerine koyan bir takım gördük. Bu maçta takım olarak kendimizi geliştirdik. Uzatmalarda yediğimiz bir gol var ama bizim de pozisyonlarımız var. Şu anda hataları düzeltmek için çalışıyoruz zaten. Ligin ilk haftasına kadar düzeltip, hazır bir şekilde başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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