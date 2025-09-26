26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Wayne Rooney'den Ekitike yorumu!

Wayne Rooney, Southampton maçında attığı golün ardından formasını çıkartan ve ikinci sarı kartla oyun dışında kalan Hugo Ekitike'nin hareketini, "Aptalca" olarak değerlendirdi.

calendar 26 Eylül 2025 18:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wayne Rooney'den Ekitike yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Wayne Rooney, Liverpool forması giyen Hugo Ekitike ile ilgili konuştu.

Rooney, Southampton maçında gol atmasının ardından formasını çıkartan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Ekitike ile ilgili, "Golün ardından duygularına hakim olamadı. Muhtemelen yaptığına çok pişman olmuştur. Kesinlikle aptalca bir hareket." dedi.

Sözlerine devam eden Rooney, "Son yıllarda futbolcuların VAR nedeniyle gol sevincini onaylanana kadar beklediklerini düşünürsek, bu kadar samimi bir duygu görmek hoşuma gitti." sözlerini sarf etti.


LIVERPOOL'DAN CEZA YOLDA

Hugo Ekitike'nin Southampton'a attığı golden sonra formasını çıkararak gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki haftalık maaş kesintisi ve takım içi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.