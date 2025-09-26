Wayne Rooney'den Ekitike yorumu!

Wayne Rooney, Liverpool forması giyen Hugo Ekitike ile ilgili konuştu.
Rooney, Southampton maçında gol atmasının ardından formasını çıkartan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Ekitike ile ilgili, "Golün ardından duygularına hakim olamadı. Muhtemelen yaptığına çok pişman olmuştur. Kesinlikle aptalca bir hareket." dedi.
Sözlerine devam eden Rooney, "Son yıllarda futbolcuların VAR nedeniyle gol sevincini onaylanana kadar beklediklerini düşünürsek, bu kadar samimi bir duygu görmek hoşuma gitti." sözlerini sarf etti.
LIVERPOOL'DAN CEZA YOLDA
Hugo Ekitike'nin Southampton'a attığı golden sonra formasını çıkararak gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki haftalık maaş kesintisi ve takım içi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.
