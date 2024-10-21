Golden State Warriors, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Moses Moody ile mevcut kontratını üç yıllığı 39 milyon dolarlık çaylak ölçekli bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.



Moody, ilk üç sezonunda sahada istikrarlı dakikalar almamasına rağmen üretken bir oyuncu olmuş, geçtiğimiz sezonu maç başına 17,5 dakikada 8,1 sayı ve 3,0 ribaund ortalamalarla tamamlamıştı.



Warriors başantrenörü Steve Kerr'ün de sezon öncesinde övgüyle bahsettiği Moody'nin, Golden State rotasyonunda düzenli bir rol edinmesi bekleniyor.



