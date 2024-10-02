Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor... Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentiler de bu gelişmelerle birlikte arttı.
'ARTIK BUNA DAYANAMIYORUM'
Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın bu açıklamaları, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da körükledi.
'KIZLARINI GÖRMEK İÇİN GELDİ'
Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin'e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" dedi.
Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri magazin dünyasında sıkça yer alırken, evliliklerinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da Wanda Nara'nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündemde. Arjantin basınında sızdırılan ses kayıtlarında Nara, "Mauro'dan boşandım, artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullanırken, avukatı Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'de bulunduğunu belirtti.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor... Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentiler de bu gelişmelerle birlikte arttı.
- 12:09 Kayserispor'da 10 yıllık kriz; "Teknik adam"
- 12:00 Beşiktaş, Avrupa'da 246. maçına çıkacak
- 12:00 Trabzonspor'a Suudi ortak geliyor!
- 11:56 Beşiktaş'ta açılışları yapan isim: Gedson Fernandes
- 11:51 Fenerbahçe'de Maximin şoku: şikayet edildi!
- 11:48 Fenerbahçe, Avrupa'da 276. maçına çıkacak
- 11:46 Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
- 11:42 9 milyon Euro'luk hayalet: Elias Jelert
- 11:37 Galatasaray, Avrupa'da 320. maçına çıkacak
- 11:33 Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu hayranlığı
- 11:33 Batshuayi can sıktı! Okan Buruk tavrından rahatsız
- 11:19 Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yeni hedefi belli oldu!
- 10:51 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak
- 10:51 Derbi hakeminden şok sözler: ''Seni öldüreceğim''
- 10:46 Mert Hakan'ı vergi rekortmeni yapan yeni işi
- 10:42 Şenol Güneş: ''Kazanma alışkanlığı lazım''
- 10:38 Beşiktaş, Avrupa'da Eintracht Frankfurt'u konuk edecek
- 10:37 Milot Rashica, sağ bekte beğeni topladı!
- 10:37 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
- 10:32 Beşiktaş'ın üç silahşörleri: Immobile, Gedson, Rafa
- 10:28 Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Rigas Skola'ya konuk olacak
- 10:26 Van Bronckhorst: ''Beşiktaş durdurulamayacak''
- 10:17 Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
- 10:16 Ciro Immobile, performansıyla Mario Gomez'i geride bıraktı
- 09:45 Dusan Tadic'ten Avrupa'da rekor!
- 09:42 Rade Krunic, Inter maçının en kötü oyuncusu seçildi
- 09:36 Fenerbahçe'de Jose Mourinho farkı!
- 09:33 Twente'de Fenerbahçe ve Mourinho korkusu
- 09:25 Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan devrimi!
- 09:19 İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...
- 09:19 Inter ve Milan'a kayyım yolda!
- 09:04 Jose Mourinho'yu bekleyen zor karar!
- 09:04 Van Bronckhorst, şampiyon hocaları geride bıraktı!
- 09:01 Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"
- 08:59 Beşiktaş'tan Omar Marmoush'a özel önlem!
- 08:58 Zehra Güneş: "17 yaşından beri uğraşıyoruz"
- 08:51 Portekiz basını Gedson'a övgüler yağdırdı
- 08:46 Beşiktaş, Ajax sonrası bir ilk peşinde!
- 08:33 Galatasaray'da yönetim borçsuzluk kağıdı için harekete geçti!
- 08:23 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk Türk derbisi
- 01:02 Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
- 00:57 Manisa Basket, uzatmada kazandı
- 00:52 Başakşehir - Rapid Wien: Muhtemel 11'ler
- 00:40 Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
- 00:10 Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!
- 23:53 Şampiyonlar Ligi'nde geceye Türkler damga vurdu!
- 23:52 Manchester City'den net galibiyet!
- 23:52 Dev maçta kazanan Arsenal
- 23:52 Barcelona, rahat kazandı
- 23:51 PSV ve Sporting yenişemedi!
- 23:51 Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
- 23:44 Hull City, seriye bağladı!
- 23:27 Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!
- 23:10 Aliağa Petkimspor, deplasmanda kazandı
- 23:06 Ali Osman Ulusoy, mezarı başında anıldı
- 22:49 Çağdaş Atan: "Biz farklı bir takımız"
- 22:28 Galatasaray'dan Fenerbahçe için flaş hamle!
- 21:48 Galatasaray, galibiyetle başladı!
- 21:46 Stuttgart - Sparta Prag maçında kazanan yok!
- 21:45 Brest'ten Salzburg deplasmanında 4 gollü şov!
Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
Leverkusen, Milan'a şans tanımadı!
Barcelona, rahat kazandı
Dev maçta kazanan Arsenal
Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
Hull City, seriye bağladı!
Bir devir sona eriyor: Andres Iniesta
Sneijder'den MANU'ya eleştiri!
Atakan Karazor'un cezası iptal edildi!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Hakan Çalhanoğlu müthiş attı, Inter kazandı!
-
2
Gasperini'den Zaniolo açıklaması!
-
3
Galatasaray'dan Fenerbahçe için flaş hamle!
-
4
Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"
-
5
İsmail Kartal dönüyor! Yeni takımı...
-
6
Dortmund'dan Devler Ligi'nde gövde gösterisi!
-
7
Süper Lig'de VAR kayıtları!
-
8
Michy Batshuayi, PFDK'ye sevk edildi
-
9
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı ve PFDK tepkisi
-
10
Osimhen için MANU açıklaması!