Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor... Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentiler de bu gelişmelerle birlikte arttı.



'ARTIK BUNA DAYANAMIYORUM'



Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın bu açıklamaları, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da körükledi.



'KIZLARINI GÖRMEK İÇİN GELDİ'



Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin'e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" dedi.



Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri magazin dünyasında sıkça yer alırken, evliliklerinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da Wanda Nara'nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.



