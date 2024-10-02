Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündemde. Arjantin basınında sızdırılan ses kayıtlarında Nara, "Mauro'dan boşandım, artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullanırken, avukatı Icardi'nin kızlarını görmek için Arjantin'de bulunduğunu belirtti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Wanda Nara'nın gizli ses kaydı ortaya çıktı
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02 Ekim 2024 11:46

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor... Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentiler de bu gelişmelerle birlikte arttı.

'ARTIK BUNA DAYANAMIYORUM'

Arjantin medyasında yayımlanan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın bu açıklamaları, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da körükledi.

'KIZLARINI GÖRMEK İÇİN GELDİ'

Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin'e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" dedi.

Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri magazin dünyasında sıkça yer alırken, evliliklerinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da Wanda Nara'nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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