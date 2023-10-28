Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda yaptı.
Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "10 yıl içinde başımıza çok şey gelse de, çok daha fazlası oldu. Oğullarımız, kızlarımız, taşınmalar, geziler, hastalıklar, birlikte büyümek, kavga etmek, yeniden kavga etmek ve her şeyi iyileştiren en güçlü sevgi.." ifadelerini kullandı.
İŞTE WANDA NARA'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM!
Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "10 yıl içinde başımıza çok şey gelse de, çok daha fazlası oldu. Oğullarımız, kızlarımız, taşınmalar, geziler, hastalıklar, birlikte büyümek, kavga etmek, yeniden kavga etmek ve her şeyi iyileştiren en güçlü sevgi.." ifadelerini kullandı.
İŞTE WANDA NARA'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM!