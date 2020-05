Wall: "O bakış atanları not alıyorum, unutmayacağım"

Washington Wizards yıldızı John Wall, sakatlığından döndüğünde eskisinden daha iyi olacağını söyledi.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson tarafından sunulan "All the Smoke" podcast'ine konuk olan Wall, sahaya dönmeyi dört gözle beklediğini ve kariyerinin en iyisinin henüz gelmediğini söyledi:



"Bu adamları oynarken izliyorum. Bazı genç takımlar ekibimizi öldürüyorlar ve benchimize bakış falan atıyorlar. Şunu bilin ki, bunları not alıyorum ve önümüzdeki sezon başladıklarında hatırlayacağım. Onlara olayımın ne olduğunu ve kim olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama işin korkunç kısmı, önceden olduğumdan daha iyi olacağım. Henüz John Wall'ın en iyisini görmediler bile, sadece bir video gördüler."



Wall, aşil tendonundan 2018 yılının Aralık ayında sakatlanmıştı ve yakın zamanda antrenman yaparken oldukça iyi olduğunun görüldüğü bir video viral olmuştu.