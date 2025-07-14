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Osimhen transferinde yeni gelişme!

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferiyle ilgili sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

calendar 14 Temmuz 2025 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 19:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Osimhen transferinde yeni gelişme!
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre; Napoli, sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk peşin ödeme teklifini kabul etti. Ancak geri kalan 35 milyon euronun 2026 yılında ödenmesini talep etti. 

SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ



Napoli'nin istekleri bununla da sınırlı kalmadı. İtalyan kulübü, Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep etti.

NAPOLI'DEN RET

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 40 + 35 milyon euroluk teklifini reddetti. Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.



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