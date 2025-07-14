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Türkiye, Çocuklar Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda ikinci oldu!

Dünya Çocuklar Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

calendar 14 Temmuz 2025 18:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye, Çocuklar Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda ikinci oldu!
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Endonezya'da 9-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve 10 ülkeden 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen IHAA - Dünya Çocuklar Atlı Okçuluk 2025 Şampiyonası'nda Türkiye Atlı Okçuluk Milli Takımı, takımlar klasmanında dünya ikinciliğini elde etti.

Milli sporcu Muhammed Cengiz Kılıç; Atlı Okçuluk Çocuklar Dünya Şampiyonluğu unvanının yanı sıra, Tower 90 Parkuru 14 yaş kategorisi ve genel kategoride birincilik, Skirmish &T4 Parkuru 14 yaş kategorisi ve genel kategoride birincilik ile genel klasman 14 yaş kategorisi birinciliği elde ederek toplamda 5 altın madalya ve şampiyonluk kupası kazandı. Milli sporcu Alperen Demir ise Raid 234 Parkuru 14 yaş kategorisinde ikincilik, genel kategoride üçüncülük; Skirmish &T4 Parkuru 14 yaş kategorisinde ve genel kategoride üçüncülük dereceleriyle toplamda 4 madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Dr. İbrahim Kurban, "Bu başarı sadece bir spor zaferi değil, aynı zamanda milli kimliğimizin, kültürümüzün ve geleneksel sporlarımızın ihyası yolunda atılmış güçlü bir adımdır. At sırtında ok atan bu çocuklarımız, tarihin izinden yürüyerek bugün dünyaya Türk milletinin asaletiyle seslenmişlerdir. Biz bu çocuklarla gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu genç sporcular; yalnızca geleceğin Mete Gazoz'ları değil, aynı zamanda tarih yazacak yeni kahramanlarımız ve ilham verecek öncülerimiz olacaklardır" dedi.


Dr. Kurban, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan başta olmak üzere başarıda emeği geçen tüm isimlere teşekkür ederken, "Bu tarihi başarıyı bizlere yaşatan evlatlarımız… Sizler, yalnızca madalyalar değil, aynı zamanda bu toprakların ruhunu, cesaretini ve kararlılığını da taşıdınız. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sizlerle gurur duyuyorum. Sizler sayesinde gelenek yeniden diriliyor, gençlik yeniden şahlanıyor. Atlı Okçuluk Asbaşkanı olarak, bu yolda daha da güçlenerek yürümeye, kültürümüzü yaşatmaya ve gençlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum" diye konuştu.

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