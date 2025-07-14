Galatasaray, Alman milli oyuncusu Leroy Sane'nin lisansını çıkarttı.
Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile 48 maçta 13 gol atarken, 6 asist kaydetti.
Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile 48 maçta 13 gol atarken, 6 asist kaydetti.
✅ Galatasaray, Leroy Sane'nin lisansını çıkardı. pic.twitter.com/BEPiYKnJCo
— Sporx (@sporx) July 14, 2025