14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Galatasaray, Leroy Sane'nin lisansını çıkardı!

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin lisansını çıktı.

calendar 14 Temmuz 2025 17:36 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Leroy Sane'nin lisansını çıkardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Alman milli oyuncusu Leroy Sane'nin lisansını çıkarttı.

Sarı kırmızılılar, Bayern Münih'ten transfer ettiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması ile 48 maçta 13 gol atarken, 6 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.