Serbest oyuncu John Wall, Miami Heat'te oynamakla ilgilendiğini ve takıma yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.



Wall, eski Miami Heat oyuncuları Udonis Haslem ve Mike Miller ile birlikte 'The OGs' isimli podcast'te, Miami için oynamaya açık olup olmayacağını soran bir X (Twitter) kullanıcısına yanıt olarak şu açıklamayı yaptı:



"Yüzde 1000. Bundan her zaman bahsediyorum. Onlara oldukça yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Bence Terry Rozier onlar için harika bir parça oldu. Oyun kurabiliyor ve ikili oyun da oynayabiliyor.



Ama ben de ilk beş başlamasam bile benchten onlara yardım edebilecek ve olumlu etkileyebilecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ben ve UD bunun hakkında birçok kez konuşmuştuk ve ayrıca Bam Adebayo ile de çok fazla çalıştığım oldu."



Kariyerinde beş kez All-Star seçilen Wall, en son 2022-23 sezonunda LA Clippers'ta 31 maça çıkmış ve ortalama 22,2 dakika süre alarak 11,4 sayı ve 5,2 asistle oynamıştı.



Clippers, Wall'u Şubat 2023'te Houston Rockets'a takas etmiş ve Rockets ise daha sonra kendisini serbest bırakmıştı.





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