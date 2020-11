Vural Ak: 'Seneye de yarışı düzenlemek istiyoruz'

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park Pisti'ni "er meydanı" şeklinde nitelendirerek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin her zaman sürprizlere açık olduğunu söyledi.



Vural Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Intercity İstanbul Park'ta ilk gün gerçekleştirilen antrenman turları ve organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İstanbul Park'ın zor bir pist olduğunu vurgulayan Vural Ak, "Bundan önceki 7 yarışta da burada sürpriz pilotlar kazandı. Bu sene de sürpriz pilotların kazanmasını bekliyorum. Teknik olarak süper ve kusursuz bir pist ama zor bir pist. Pilotları bozan bir pist, tam anlamıyla er meydanı." ifadelerini kullandı.



İlk antrenman turlarının ardından pilotların pistin kayganlığına dair serzenişlerine cevap veren Vural Ak, "Pistimizin start finiş düzlüğünün solundaki 300 metre, tribünlerin çatısından gelen gölgeden dolayı öğlene kadar güneş görmedi. Kışa giriyoruz neredeyse, yaz yarışı gibi değil. Asfalt da soğuk, o 300 metrede 300 kilometre hızla gelip frenleme yaptığın ve birinci virajı döndüğün yerde tutuş çok az. Araçlar, orada pist dışına çıkmaya başladı. Bu sefer dediler ki 'pist çok kaygan'. Evet, kaygan ama bu da pistin bir parçası ve yarışın özelliği." şeklinde konuştu.



Pilotların yeteneklerinin böyle zor şartlarda ortaya çıktığını kaydeden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı, "Stratejin, direksiyon ve araç hakimiyetinin birleşmesiyle öne çıkıyorsun. Antrenman turlarında birinci ile sonuncu arasında 15 saniyeye yaklaşan farklar oldu. 15 saniye yavaş giden itiraz ediyor ama hızlı giden de var. Demek ki er meydanıymış burası. Bundan sonra derecelerin birbirine yaklaşacağına inanıyorum. Yarın ve pazar günü yağmur bekleniyor. Yağmur yağarsa sürprizler de olabilir. Beklenilmeyecek hatalar sonucunda sıralamalar değişebilir." yorumunu yaptı.



- "Son derece pozitif dönüşler aldık"



Dokuz yıl aradan sonra Formula 1'i Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vural Ak, organizasyonla ilgili pozitif geri dönüşler aldıklarını belirtti.



Formula 1'in çok büyük bir organizasyon olduğunun altını çizen Vural Ak, "Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) son derece pozitif geri dönüşler aldık. Pistin 15 sene öncesinden çok daha güzel olduğunu, her şeyin hazır olduğunu ilettiler. Asfalt, çevre düzenlemesi, yol güvenliği, garajlar, elektrik ve dijital altyapı, basın merkezi, padoktaki servis alanı gibi yarışla alakalı pistin içindeki her şeyin birinci sınıf olduğunu teyit ettiler. Bu konuda çok mutlular." diye konuştu.



Yarışın pist dışındaki hayatının çok iyi organize edildiğini aktaran Vural Ak, "400 küsur tır geliyor, 7 jumbo jetle kargolar ve yarış arabaları geliyor. Bunların havalimanından girme, gemiyle limana gelme, tırların kara yolundan sınırdan gelmesi gibi bir sürü bürokraside Ulaştırma Bakanlığımız çok pratik sonuçlar oluşturdu, yarışçılar açısından hayatı kolaylaştırdılar. İstanbul Valiliği çok güzel organizasyon ve planlamalar yaptı. Bu konuda başta İstanbul Valiliği olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hepsine teşekkür ederim. Her konuda pozitif davrandılar." değerlendirmesinde bulundu.



- "Tek eksiğimiz seyirci"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun seyircisiz gerçekleştirilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Vural Ak, "Tek eksiğimiz seyirci. Pandemiden dolayı hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde seyircisiz olması gerekti. Elimizden gelen bir şey yok. Korumalı bir şekilde yaparız diye 80 bin kişiye bilet satmıştık. Maalesef olmadı ve bilet paralarını iade ettik." diye konuştu.



- "Seneye yaz aylarında takvimde yer almak istiyoruz"



Türkiye Grand Prix'sinin seneye de Formula 1 takviminde yer alması konusunda pozitif olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü aktaran Vural Ak, "Seneye yaz aylarında takvimde yer almak istiyoruz. Haziran ile eylül arası İstanbul için daha güzel. Henüz 8-9 ay var. Umarım pandemi de etkisini azaltır ve seyircili yapma imkanımız olur. Nihayetinde bir seyir sporu. 150-200 bin kişiyi misafir edebiliriz. Çok geniş bir alan. Futbol stadı gibi değil. Yan yana oturmuyorsun, açık alanlar var. Çevre çok müsait, bütün altyapıyı ona göre güncelledik ve büyüttük." şeklinde görüş belirtti.



Formula 1'in Türkiye'de devam etmesi için birkaç koşulun bir araya gelmesi gerektiğini belirten Vural Ak, "Bizim ödeyeceğimiz yarış ücretinden ziyade ülkelerin pandemi politikaları, seyircinin olup olmayacağı gibi diğer bazı koşulların bir araya gelmesi lazım. Birkaç tane kesişim kümesinin bir araya gelmesiyle inşallah kontratımızı yapıp yarışı uzun vadede Türkiye'de yapabiliriz. İstanbul şehir olarak, Türkiye ülke olarak, Intercity İstanbul Park da pist olarak Formula 1 yarışını hak ediyor." ifadelerini kullandı.



Bu sene Formula 1'i devlete yük olmadan gerçekleştirmeyi önerdiklerini aktaran Vural Ak, şunları kaydetti:



"Bizim özel şirket olarak Intercity olarak yarışı finansal ve operasyonel manada gerçekleştirmemiz neticesinde devletimize, kamuya yük yüklenmedi. Bu da bir milat noktasıdır. Amacımız bunu devam ettirmek. Bu işi, devletin parasıyla yapmayalım istiyoruz. Her ne kadar İstanbul'u, Türkiye'yi tanıtmak bir kamu görevi olsa da özel sektörün dinamikleriyle yapmanın zorluğunu başarmaya çalışıyoruz. Bunu yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Özel sektörün dinamiğiyle ve seyircili de olması halinde yapabileceğimizi düşünüyorum."