Volkan Demirel'den Fatih Terim'e: "Bu kez de gol atayım"

İsviçre ile Türkiye arasındaki yardım maçında Volkan Demirel'in, Fatih Terim ile yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Terim, Volkan Demirel'in isteğini kırmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Fatih Terim'e: 'Bu kez de gol atayım'
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11 Eylül 2023 08:03
Son güncelleme 11 Eylül 2023 08:06
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. Lozan şehrinde oynanan gösteri maçı 2-2 sona ererken, keyifli anlar da yaşandı.

Karşılaşmada bir süre forvet olarak oynayan Volkan Demirel'in kendi isteğiyle bu değişikliği yaptığı ortaya çıktı. Demirel'in, Teknik Direktör Fatih Terim'e giderek, "Hocam kariyerim boyunca içimde kaldı. Faal futbolculuk dönemimde hep kaledeydim. Goller yedim, goller çıkardım. Bu kez forvet oynayıp gol atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Terim de onun bu isteğini kırmazken, Demirel penaltıdan ağları havalandırdı. Kendisine gösterilen büyük ilginin yanında Volkan Demirel böylece unutulmaz bir an da yaşadı. Ayhan Akman'ın sağlık sorunu, Hamit Altıntop'un milli takımla beraber oluşu nedeniyle etkinliğe katılmadığı bildirildi. Sabri Sarıoğlu organizasyona video gönderirken. Gökhan Zan da maçta yer almayan diğer isim oldu. İsviçre'de ise Gökhan İnler ve Hakan Yakın'ın mazeret bildirmeden gelmemesi tepkiye yol açtı. Bunun yanında Eren Derdiyok da sahada faal futbol hayatı devam eden tek isimdi.

Öte yandan Fatih Terim yaptığı paylaşımda, "Eski öğrencilerim, yeni meslektaşlarımla çok anlamlı bir amaç uğruna bir aradaydık. İlk andan itibaren tüm anıların canlı kaldığını görmek beni çok mutlu etti. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

 
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