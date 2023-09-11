Volkan Demirel'den Fatih Terim'e: 'Bu kez de gol atayım'

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. Lozan şehrinde oynanan gösteri maçı 2-2 sona ererken, keyifli anlar da yaşandı.Karşılaşmada bir süre forvet olarak oynayan Volkan Demirel'in kendi isteğiyle bu değişikliği yaptığı ortaya çıktı. Demirel'in, Teknik Direktör Fatih Terim'e giderek,dediği öğrenildi.Terim de onun bu isteğini kırmazken, Demirel penaltıdan ağları havalandırdı. Kendisine gösterilen büyük ilginin yanında Volkan Demirel böylece unutulmaz bir an da yaşadı. Ayhan Akman'ın sağlık sorunu, Hamit Altıntop'un milli takımla beraber oluşu nedeniyle etkinliğe katılmadığı bildirildi. Sabri Sarıoğlu organizasyona video gönderirken. Gökhan Zan da maçta yer almayan diğer isim oldu. İsviçre'de ise Gökhan İnler ve Hakan Yakın'ın mazeret bildirmeden gelmemesi tepkiye yol açtı. Bunun yanında Eren Derdiyok da sahada faal futbol hayatı devam eden tek isimdi.Öte yandan Fatih Terim yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.