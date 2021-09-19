PEREIRA GÖZÜ KAPALI YAZIYOR: GUSTAVO

MERT HAKAN YERİNE MAX MEYER

İLERİ 3'LÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt dönüşü Başakşehir deplasmanında rotasyon kararı aldı.Pereira, kaleci Altay ve savunma 3'lüsündeki Kim, Szalai ve Serdar Aziz'i değiştirmedi.Gustavo'nun bir diğer değiştirmediği isim Luiz Gustavo oldu.Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 6 resmi maçta da 90 dakika forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Başakşehir deplasmanında da vazgeçilmedi.Pereira orta sahada Osayi ve Ferdi'yi de ilk 11'de değerlendirirken, değiştirdiği isim Mert Hakan Yandaş oldu. Mert Hakan'ın yerine yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ilk kez 11'de görev aldı.Vitor Pereira, Frankfurt deplasmanına göre öndeki 3 oyuncusunu da değiştirdi. Frankfurt deplasmanına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, Enner Valencia ve Diego Rossi bu kez yedek bekleyecek. Bu 3'lünün yerine Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha formayı kaptı.