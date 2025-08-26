26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Vitor Pereira'dan 30 milyon euroluk transfer

Wolverhampton, Vitor Pereira yönetiminde savunmasını güçlendiriyor: Girona'nın Çek stoperi Ladislav Krejci için 30 milyon euroyu aşan transferde sona gelindi.

calendar 26 Ağustos 2025 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Girona forması giyen Çek stoper Ladislav Krejci'nin transferinde sona geldi.
 
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; oyuncunun kulübüyle yapılan pazarlıklarda anlaşma geçtiğimiz hafta sağlandı ve transfer bedeli 30 milyon euroyu aşıyor.
 
Romano duyurduğu transferde artık son aşamaya gelindiğini, Krejci'ye İngiltere'ye seyahat izni verildiğini ve kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceğini bildirdi.
 
Resmi açıklamanın sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
