Vinicius Junior'un evinde yangın paniği

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un La Moraleja'daki evinde elektrik kaynaklı yangın çıktı.

calendar 09 Ekim 2025 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 19:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vinicius Junior'un evinde yangın paniği
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a İspanya'dan endişelendiren bir haber geldi.
 
Marca'nın haberine göre yıldız futbolcunun Madrid'in Alcobendas bölgesindeki La Moraleja adlı lüks yerleşim alanında bulunan evinde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı. Olay, Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi.
 
YANGIN SAUNADAN BAŞLADI
 
Yangın, evin bodrum katındaki saunanın asma tavan kısmında başladı ve kısa sürede yayılarak sauna bölümünü tamamen küle çevirdi. Olay saat 11.00 civarında 112 acil servise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Madrid İtfaiyesi'ne bağlı iki ekip sevk edildi.
 
CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK
 
Yangın sırasında Vinicius Junior'un evde olmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. Ancak yoğun duman, evin iki katına kadar yayıldı.
 
YANGININ NEDENİ
 
İlk belirlemelere göre yangının nedeni elektriksel bir arıza olarak değerlendiriliyor. İtfaiye ekipleri saat 12.00 civarında yangını tamamen kontrol altına alarak olay yerinden ayrıldı.
 
Olayın ardından Vinicius Junior'un sağlık durumu iyi olurken, evde oluşan hasarın boyutuyla ilgili incelemeler sürüyor.
 
8 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
 
Yıllık geliri 20 milyon dolar olan Vinicius, büyük hasar alan evini Madrid'in lüks La Moraleja semtinde, yaklaşık 8 milyon dolara satın aldı. Beş yatak odalı bu ev, konfor ve lüks için tasarlanmış olup, geniş yaşam alanları, son teknoloji spor salonu ve çeşitli eğlence tesisleri ile donatılmıştı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
