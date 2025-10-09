Vinicius Junior'un evinde yangın paniği

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a İspanya'dan endişelendiren bir haber geldi.

Marca'nın haberine göre yıldız futbolcunun Madrid'in Alcobendas bölgesindeki La Moraleja adlı lüks yerleşim alanında bulunan evinde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı. Olay, Perşembe sabah saatlerinde meydana geldi.

YANGIN SAUNADAN BAŞLADI

Yangın, evin bodrum katındaki saunanın asma tavan kısmında başladı ve kısa sürede yayılarak sauna bölümünü tamamen küle çevirdi. Olay saat 11.00 civarında 112 acil servise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Madrid İtfaiyesi'ne bağlı iki ekip sevk edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yangın sırasında Vinicius Junior'un evde olmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. Ancak yoğun duman, evin iki katına kadar yayıldı.

YANGININ NEDENİ

İlk belirlemelere göre yangının nedeni elektriksel bir arıza olarak değerlendiriliyor. İtfaiye ekipleri saat 12.00 civarında yangını tamamen kontrol altına alarak olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından Vinicius Junior'un sağlık durumu iyi olurken, evde oluşan hasarın boyutuyla ilgili incelemeler sürüyor.