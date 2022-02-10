Vincenzo Montella: 'Kaderimiz böyleymiş'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta seri penaltı atışları sonucu (4-2) elenen Vincenzo Montella, bu tarz tek maç eleme usulü oynanan bir karşılaşmanın ardından rakibi tebrik etmekten başka bir şeyin ellerinden gelmeyeceğini dile getirdi.



Maçın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini aktaran Montella, "Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş. Kaybettik." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO