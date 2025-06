Vincenzo Montella'dan açıklama: 'Acı bir hatıra'

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"SEZONUN SON MAÇI GİBİ"



"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."



ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte Meksika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar..."Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum.""Unutmuş olduğum bir anı canlandı. Biz o gün o maçta turu geçmiştik. Hatta garip bir şekilde Del Piero'ya asisti ben yaptım, tam tersi olması gerekirken. Ama o zamana baktığımızda sonraki turu geçemememiz bizi çok üzmüştü. Del Piero, Nesta, Maldini, Totti, Vieri, Cannavaro gibi oyuncularımız vardı. Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizden ümitliydik. Acı bir hatıra olarak kaldı o Dünya Kupası bizim için.""Ahmet Kutucu kesin dönüş yaptı. Antrenmanda da katıldı bize. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren Elmalı var. Son maçı fiziksel olarak iyi bitiremedi. Diğer futbolcuları da özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sezon sonu olduğu için hiç kimseyi riske etmek istemiyorum hepsi çok önemli bizim için.""Ben tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maç da benim için öyle. Beni duygusal anlamda etkiliyor arada uzun süre olan maçlar. Farklı bir test, birbirimizi tanıyabileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz bu maçı.""Çok güçlü bir ekibe karşı bir maçımız olacak. Son Dünya Kupası'nı saymazsak 1990'dan beri tüm büyük turnuvalara katılan bir takım. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda. Forvetleri de takımla oynayabilen forvetler. Son maçımıza nazaran biraz daha fazlasını yapmamız gerek sahada.""Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz.""Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz.""İspanya ve Gürcistan zor maçlar. Ama her maça odaklanmamız lazım. Diğer maçları da konsantre oynamamız lazım. Her maça aynı bakıyorum ama doğru, İspanya ve Gürcistan'ı yenersek işimiz daha kolay olur."