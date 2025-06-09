Vincenzo Montella'dan açıklama: 'Acı bir hatıra'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte Meksika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI
"SEZONUN SON MAÇI GİBİ"
"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."
"ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
"Nasıl bir kadro olur?"
"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum."
"ACI BİR HATIRA"
"2002 Dünya Kupası'nda oynanan İtalya-Meksika maçında asist yapmıştı..."
"Unutmuş olduğum bir anı canlandı. Biz o gün o maçta turu geçmiştik. Hatta garip bir şekilde Del Piero'ya asisti ben yaptım, tam tersi olması gerekirken. Ama o zamana baktığımızda sonraki turu geçemememiz bizi çok üzmüştü. Del Piero, Nesta, Maldini, Totti, Vieri, Cannavaro gibi oyuncularımız vardı. Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizden ümitliydik. Acı bir hatıra olarak kaldı o Dünya Kupası bizim için."
SAKATLARIN SON DURUMU?
"Ahmet Kutucu kesin dönüş yaptı. Antrenmanda da katıldı bize. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren Elmalı var. Son maçı fiziksel olarak iyi bitiremedi. Diğer futbolcuları da özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sezon sonu olduğu için hiç kimseyi riske etmek istemiyorum hepsi çok önemli bizim için."
"TÜM MAÇLARA FİNAL GİBİ HAZIRLANIYORUM"
"Ben tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maç da benim için öyle. Beni duygusal anlamda etkiliyor arada uzun süre olan maçlar. Farklı bir test, birbirimizi tanıyabileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz bu maçı."
"DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREK"
"Çok güçlü bir ekibe karşı bir maçımız olacak. Son Dünya Kupası'nı saymazsak 1990'dan beri tüm büyük turnuvalara katılan bir takım. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda. Forvetleri de takımla oynayabilen forvetler. Son maçımıza nazaran biraz daha fazlasını yapmamız gerek sahada."
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI
"TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ"
"Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz."
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
"Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz."
"HER MAÇA ODAKLANMAMIZ LAZIM"
"İspanya ve Gürcistan zor maçlar. Ama her maça odaklanmamız lazım. Diğer maçları da konsantre oynamamız lazım. Her maça aynı bakıyorum ama doğru, İspanya ve Gürcistan'ı yenersek işimiz daha kolay olur."
İşte o açıklamalar...
VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI
"SEZONUN SON MAÇI GİBİ"
"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."
"ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
"Nasıl bir kadro olur?"
"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum."
"ACI BİR HATIRA"
"2002 Dünya Kupası'nda oynanan İtalya-Meksika maçında asist yapmıştı..."
"Unutmuş olduğum bir anı canlandı. Biz o gün o maçta turu geçmiştik. Hatta garip bir şekilde Del Piero'ya asisti ben yaptım, tam tersi olması gerekirken. Ama o zamana baktığımızda sonraki turu geçemememiz bizi çok üzmüştü. Del Piero, Nesta, Maldini, Totti, Vieri, Cannavaro gibi oyuncularımız vardı. Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizden ümitliydik. Acı bir hatıra olarak kaldı o Dünya Kupası bizim için."
SAKATLARIN SON DURUMU?
"Ahmet Kutucu kesin dönüş yaptı. Antrenmanda da katıldı bize. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren Elmalı var. Son maçı fiziksel olarak iyi bitiremedi. Diğer futbolcuları da özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sezon sonu olduğu için hiç kimseyi riske etmek istemiyorum hepsi çok önemli bizim için."
"TÜM MAÇLARA FİNAL GİBİ HAZIRLANIYORUM"
"Ben tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maç da benim için öyle. Beni duygusal anlamda etkiliyor arada uzun süre olan maçlar. Farklı bir test, birbirimizi tanıyabileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz bu maçı."
"DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREK"
"Çok güçlü bir ekibe karşı bir maçımız olacak. Son Dünya Kupası'nı saymazsak 1990'dan beri tüm büyük turnuvalara katılan bir takım. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda. Forvetleri de takımla oynayabilen forvetler. Son maçımıza nazaran biraz daha fazlasını yapmamız gerek sahada."
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI
"TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ"
"Takımın havası çok iyi. Aslında ABD karşısında en iyi performansımızı gösteremedik ama kazandık. Meksika maçını da kazanıp özgüvenli bir şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz."
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
"Rakiplerimiz çok güçlü. İspanya'yı dün izledik. Eleme maçları zor geçecek. Ancak biz kendimize güveniyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz."
"HER MAÇA ODAKLANMAMIZ LAZIM"
"İspanya ve Gürcistan zor maçlar. Ama her maça odaklanmamız lazım. Diğer maçları da konsantre oynamamız lazım. Her maça aynı bakıyorum ama doğru, İspanya ve Gürcistan'ı yenersek işimiz daha kolay olur."
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<