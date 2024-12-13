Vincenzo Montella: "Bize rakip fark etmez, hazırız!"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincenzo Montella: 'Bize rakip fark etmez, hazırız!'
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13 Aralık 2024 15:40
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerindeki rakiplerinin belli olmasının ardından konuştu.

"HERKESE HAZIRIZ; RAKİP FARK ETMEZ"

Zor bir kura çektiklerini söyleyen Montella, "Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder." sözlerini sarf etti.

"22 YIL ÇOK UZUN SÜRE"

22 yılın çok uzun bir süre olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adam, "İyi ve genç bir takıma sahibiz, inanıyorum ki böyle yüksek seviyede maçlar oynamamız oyuncularımızı fiziki ve zihinsel olarak geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre ama biz bu gruba hazırız ve lider çıkmak istiyoruz. Lider olamazsak da ikinci olarak play-off'a gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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