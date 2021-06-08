Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

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ABOUBAKAR NE KADAR KAZANACAK?

1 MİLYON EURO ZAM TALEP ETTİ

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübü, Vincent Aboubakar'ı kadroya kattıklarını ve 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.Transferin resmen açıklanmasından saatler önce Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleştiğinin sinyalini verdi.Ardından da Al Nassr, transferin resmen bittiğini duyurdu.Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Nassr, golcü oyuncuya senelik 6 milyon euro maaş verecek. Öte yandan Abobuakar ile Al Nassr'ın yaptığı anlaşmada performansa dayalı bonus maddelerinin de olduğu kaydedildi.Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro'ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi.Yıldız oyuncu ayrıca "Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir" maddesinin iptalini talep etti.29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.