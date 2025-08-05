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Villarreal'den Zaniolo hamlesi!

Villareal, Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

calendar 05 Ağustos 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Villarreal'den Zaniolo hamlesi!
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İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.

Direttagoal'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Flamengo'nun da ilgilendiği 26 yaşındaki yıldız hücumcu, İspanyol takımı Villarreal'e transfer olmaya yakın.

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

 
 

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