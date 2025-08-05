Villarreal'den Zaniolo hamlesi!

İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.
Direttagoal'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Flamengo'nun da ilgilendiği 26 yaşındaki yıldız hücumcu, İspanyol takımı Villarreal'e transfer olmaya yakın.
Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Direttagoal'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Flamengo'nun da ilgilendiği 26 yaşındaki yıldız hücumcu, İspanyol takımı Villarreal'e transfer olmaya yakın.
Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.