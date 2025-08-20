20 Ağustos
Villarreal'den rekor transfer!

Villarreal, Chelsea forması giyen stoper oyuncusu Renato Veiga'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 20 Ağustos 2025 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Villarreal'den rekor transfer!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Villarreal, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı Denizaltılar, Chelsea forması giyen Portekizli stoper Renato Veiga için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

VILLARREAL'DEN TRANSFER REKORU

Sözleşme konusunda oyuncuyla da anlaşmaya varan Villarreal, Renato Veiga için Chelsea'ye bonuslar dahil 29.5 milyon Euro ödeyecek.

Bu transferin gerçekleşmesiyle Villarreal, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

RENATO VEIGA KİMDİR?

Kariyerinde Sporting Lizbon ve Augsburg gibi tecrübeler de bulnan Renato Veiga, 2024 yılının yaz transfer döneminde 14 milyon Euro karşılığında Basel'den transfer edilmişti. Ocak ayında Juventus'a kiralanan futbolcu, sezonun ikinci yarısını Serie A'da geçirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Chelsea ve Juventus formalarıyla toplamda 33 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
