Victor Osimhen için takas iddiası!

Napoli, Manchester United'ın ilgilendiği Victor Osimhen için oyuncu takasına sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen için takas iddiası!
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24 Aralık 2024 19:09
Manchester United, bonservisi Napoli'de bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgileniyor.

TBR Football'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin şu anda Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek bir bütçesi bulunmuyor.

TAKAS GÜNDEME GELDİ

Manchester United'ın bu nedenle Osimhen için farklı alternatifleri düşündüğü kaydedildi ve takasın da gündemde olduğu belirtildi.

NAPOLI SICAK BAKIYOR

Napoli'nin, takasa sıcak baktığı ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee ve Marcus Rashford gibi isimlerle ilgilendiği öne sürüldü.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Osimhen, daha önce yaptığı açıklamada sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söylemişti.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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