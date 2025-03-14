Victor Osimhen'den çarpıcı rakam!

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Victor Osimhen'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'den çarpıcı rakam!
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14 Mart 2025 21:47
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçta üç kez ağları havalandırdı ve hat-trick yaptı. Osimhen, Türkiye'de ilk kez hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, toplamda ise 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'u Osimhen'den geldi.

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