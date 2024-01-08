Victor Nelsson alkış aldı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Konyaspor maçındaki performansıyla teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson alkış aldı
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08 Ocak 2024 11:28
Galatasaray'da sezon başında Davinson Sanchez'in transferi sonrası geri plana düşen Victor Nelsson, Kolombiyalı stoperin sakatlığıyla yeniden forma bulmaya başladı.

Danimarkalı stoper, son haftalarda formunu yükseltirken, Konyaspor maçındaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekti.

Nelsson, Konyaspor maçındaki performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazandı.

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