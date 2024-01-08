Victor Nelsson alkış aldı

Galatasaray'da sezon başında Davinson Sanchez'in transferi sonrası geri plana düşen Victor Nelsson, Kolombiyalı stoperin sakatlığıyla yeniden forma bulmaya başladı.
Danimarkalı stoper, son haftalarda formunu yükseltirken, Konyaspor maçındaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekti.
Nelsson, Konyaspor maçındaki performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazandı.
Danimarkalı stoper, son haftalarda formunu yükseltirken, Konyaspor maçındaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekti.
Nelsson, Konyaspor maçındaki performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazandı.