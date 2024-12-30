Victor Nelsson'a İngiltere'den teklif!

Burnley, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a teklif yaptı. Premier Lig ekiplerini bekleyen Nelsson, Burnley'ye bir cevap vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Nelsson'a İngiltere'den teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2024 09:02
Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi.

Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

10 MİLYON EURO

2021 yazında 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson'a 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla satılacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 140 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery