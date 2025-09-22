Vazgeçmeyen birinin öyküsü; Thiago Silva

VAZGEÇMEYEN BİRİNİN ÖYKÜSÜ!



Brezilyalı stoper Thiago Silva'nın futbol kariyeri, azmin ve pes etmemenin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.Henüz 15 yaşındayken Flamengo dahil üç Brezilya kulübünün denemelerinde başarısız bulunan Silva, futboldan kopmadı. 19 yaşında Juventude ile profesyonel sözleşme imzalayarak stoperlik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra Porto'ya transfer olsa da hiç süre alamadan Dinamo Moskova'ya kiralandı. Burada ise futbol hayatını bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; 21 yaşında tüberküloz teşhisi konuldu.Tedavi sürecinin ardından 22 yaşında sahalara geri dönen Silva, Fluminense formasıyla Brezilya Kupası'nı kaldırarak büyük bir geri dönüş yaptı. 24 yaşında Milan'a transfer olan Brezilyalı savunmacı, 26 yaşında Serie A şampiyonluğu yaşadı ve ligin en iyi oyuncusu seçildi.28 yaşında Paris Saint-Germain'e imza atan Silva, kısa sürede takımın kaptanlığına yükseldi. 31 yaşında PSG ile bir sezonda dört kupa zaferi yaşadı.Milli takım düzeyinde ise 34 yaşında Brezilya ile Copa America şampiyonluğu yaşadı.PSG ile yolları ayrıldığında 36 yaşında Chelsea'ye transfer olan deneyimli savunmacı, burada Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine yeni başarılar ekledi.Bugün 41 yaşına basan Thiago Silva, futbola başladığı kulüp Fluminense'nin formasını giyerek profesyonel yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor.