22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Vazgeçmeyen birinin öyküsü; Thiago Silva

Tüberküloz teşhisiyle futbola veda etme noktasına gelen Thiago Silva, azmiyle hem Avrupa'nın dev kulüplerinde kupalar kaldırdı hem de çocukluk kulübü Fluminense'ye geri dönerek kariyerini sürdürüyor.

22 Eylül 2025 15:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vazgeçmeyen birinin öyküsü; Thiago Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilyalı stoper Thiago Silva'nın futbol kariyeri, azmin ve pes etmemenin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Henüz 15 yaşındayken Flamengo dahil üç Brezilya kulübünün denemelerinde başarısız bulunan Silva, futboldan kopmadı. 19 yaşında Juventude ile profesyonel sözleşme imzalayarak stoperlik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra Porto'ya transfer olsa da hiç süre alamadan Dinamo Moskova'ya kiralandı. Burada ise futbol hayatını bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; 21 yaşında tüberküloz teşhisi konuldu.

TEDAVİ SÜRECİNDEN SONRA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Tedavi sürecinin ardından 22 yaşında sahalara geri dönen Silva, Fluminense formasıyla Brezilya Kupası'nı kaldırarak büyük bir geri dönüş yaptı. 24 yaşında Milan'a transfer olan Brezilyalı savunmacı, 26 yaşında Serie A şampiyonluğu yaşadı ve ligin en iyi oyuncusu seçildi.

BİR SEZONDA 4 KUPA


28 yaşında Paris Saint-Germain'e imza atan Silva, kısa sürede takımın kaptanlığına yükseldi. 31 yaşında PSG ile bir sezonda dört kupa zaferi yaşadı.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Milli takım düzeyinde ise 34 yaşında Brezilya ile Copa America şampiyonluğu yaşadı.

CHELSEA'DE YENİ ZAFERLER

PSG ile yolları ayrıldığında 36 yaşında Chelsea'ye transfer olan deneyimli savunmacı, burada Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerine yeni başarılar ekledi.

EFSANE BUGÜN 41 YAŞINDA

Bugün 41 yaşına basan Thiago Silva, futbola başladığı kulüp Fluminense'nin formasını giyerek profesyonel yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
