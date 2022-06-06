Vatutin: 'Yaptırımlar olmasa Euroleague şampiyonu farklı olabilirdi'

CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, Rusya Ligi VTB'de şampiyonluğu Zenit'e kaybetmelerinin ardından sezon hakkında genel bir değerlendirme yaptı.



Yaptırımların kendilerini kötü etkilediğini söyleyen Vatutin, "Herkes kendi tercihini yaptı. Yabancı oyuncuların birçoğunun takımdan ayrılması tabii ki bizi olumsuz etkiledi ancak bunun için kimseyi suçlayamam. Herkesin takımda kalmak için de ayrılmak için de geçerli sebepleri vardı." ifadelerini kullandı.



Normal şartlarda VTB Ligi'ni ve Euroleague'i kazanabileceklerini söyleyen Vatutin, "Takımdan bu kadar oyuncu ayrılmasa, en önemlisi de Kevin Pangos takımda kalsa VTB'nin farklı bir sonu olurdu. Hatta kim bilir, belki Euroleague şampiyonu bile farklı olurdu. Sızlandığımı düşünmeyin sakın çünkü bunlar dile getirilmesi gereken gerçekler. Hayat devam ediyor ve benim için önemli olan takımın, Zenit'e karşı olduğu gibi sonuna kadar mücadele etmesi." diyerek sözlerini noktaladı.































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