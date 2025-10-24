Vasilije Micic, Monaco'yu da yıktı

EuroLeague 6. hafta maçında Hapoel Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Arena 8888 Sofia'da oynanan mücadeleyi Hapoel 85-77'lik skorla kazandı.Hapoel'de Vasilije Micic, 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Johnathan Motley 17 sayı, Collin Malcolm ve Dan Oturu 11'er sayı, Antonio Blakeney ise 10 sayı üretti. Elijah Bryant, 6 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oyunun her yönüne katkı sağladı.Monaco'da Mike James 20 sayı, Elie Okobo ve Daniel Theis ise 12'şer sayı ile mücadele etti.Hapoel, galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Monaco ise 3 galibiyette kaldı.Ligde ilk sırada yer alan Hapoel, bir sonraki maçında Partizan'ı konuk edecek. Monaco ise Olympiakos deplasmanına gidecek.