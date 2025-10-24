23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Vasilije Micic, Monaco'yu da yıktı

Vasilije Micic'in 22 sayı ile oynadığı maçta Hapoel Tel Aviv, Monaco engelini geçti.

calendar 24 Ekim 2025 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague 6. hafta maçında Hapoel Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Arena 8888 Sofia'da oynanan mücadeleyi Hapoel 85-77'lik skorla kazandı.

Hapoel'de Vasilije Micic, 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Johnathan Motley 17 sayı, Collin Malcolm ve Dan Oturu 11'er sayı, Antonio Blakeney ise 10 sayı üretti. Elijah Bryant, 6 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oyunun her yönüne katkı sağladı.

Monaco'da Mike James 20 sayı, Elie Okobo ve Daniel Theis ise 12'şer sayı ile mücadele etti.

SPORX KODUYLA S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK 1399 TL!



Hapoel, galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Monaco ise 3 galibiyette kaldı.

Ligde ilk sırada yer alan Hapoel, bir sonraki maçında Partizan'ı konuk edecek. Monaco ise Olympiakos deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
