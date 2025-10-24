Vasilije Micic, Monaco'yu da yıktı

EuroLeague 6. hafta maçında Hapoel Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Arena 8888 Sofia'da oynanan mücadeleyi Hapoel 85-77'lik skorla kazandı.
Hapoel'de Vasilije Micic, 22 sayı ile maçın yıldızı oldu. Johnathan Motley 17 sayı, Collin Malcolm ve Dan Oturu 11'er sayı, Antonio Blakeney ise 10 sayı üretti. Elijah Bryant, 6 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oyunun her yönüne katkı sağladı.
Monaco'da Mike James 20 sayı, Elie Okobo ve Daniel Theis ise 12'şer sayı ile mücadele etti.
Hapoel, galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Monaco ise 3 galibiyette kaldı.
Ligde ilk sırada yer alan Hapoel, bir sonraki maçında Partizan'ı konuk edecek. Monaco ise Olympiakos deplasmanına gidecek.
