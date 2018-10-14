Ligin son şampiyonu Galatasaray iç saha performansıyla Avrupa'da fark yarattı. Hem Igor Tudor hem de Fatih Terim dönemlerinde evinde hiç kaybetmeyen Galatasaray, istatistiklerde farkını hissettirdi.OPTA'nın hazırladığı analizde, Aslan'ın evindeki son 1.5 sezonluk iç saha performansında yüzde 95'lik galibiyet oranı yakalaması dikkat çekti. Geçen sezon ligdeki 17 iç saha maçının 16'sını kazanan ve sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Cim-Bom, bu sezon da ligde evinde 4'te 4 yaptı. Toplamda 21 lig maçında 20 galibiyet alan Galatasaray, gol oranlarında da öne çıktı. Bu sezon 4 maçta 12 gol bulan ve hiç gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl da 17 maçta 46 gol atıp, kalesinde yalnızca 9 gol gördü.Totalde de 21 maçta 58 gol atan Aslan, sadece 9 golü kurtaramadı. Sarı-kırmızılılar bu oranlarla yüzde 92 orana sahip PSG, yüzde 87 orana sahip Juventus ve yine yüzde 87'lik oranıyla Manchester City'yi geçti. Bir diğer Türk takımı Beşiktaş da yüzde 81'lik oranıyla takipte kaldı.Aslan bu rakamlarla Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih gibi birçok takımı başarı grafiğinde geride bıraktı.