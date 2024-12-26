Van Dijk'ten geleceği için açıklama!

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Virgil van Dijk, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Van Dijk'ten geleceği için açıklama!
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26 Aralık 2024 13:16
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Virgil van Dijk, geleceği için konuştu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Kulübü ve taraftarları seviyorum. Onlar da beni seviyor. En az 3-4 yıl daha en üst seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kulüple yeni sözleşme için görüştüklerini söylemişti.

Liverpool formasıyla 292 maça çıkan Virgil Van Dijk, 25 gol attı ve 13 asist yaptı.

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