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Valverde Türkiye'de; Arda bu yorumu yaptı

Federico Valverde, tatil için Türkiye'yi tercih etti; Arda paylaşımına yorum yaptı.

calendar 22 Temmuz 2025 14:25
Fotoğraf: AA
Valverde Türkiye'de; Arda bu yorumu yaptı
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Real Madrid'de hayal kırıklıklarıyla dolu uzun bir sezonun ardından futbolcular kalan kısıtlı zamanlarını tatilde geçiriyor.

Real Madrid'de tatile çıkan isimlerden biri de Uruguaylı futbolcu Federico Valverde. Tatil için Türkiye'yi tercih eden başarılı orta saha oyuncusu "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" paylaşımıyla dikkat çekti.

Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına yorum yaparak "Doğru yerdesin" diye yazdı.



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