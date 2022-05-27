Valverde: "Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim"

Real Madrid'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Valverde: 'Şampiyonlar Ligi için eşimden vazgeçebilirim'
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27 Mayıs 2022 16:23
Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Final için iyi odaklandığını söyleyen Valverde, "Şampiyonlar Ligi kupası, tüm oyuncuların hayallerini süsleyen, eşsiz bir kupa. Onu kazanmak için hayatımdaki bir çok şeyden vazgeçebilirim. Oğlum hariç tabii ki, ancak eşimden emin değilim." dedi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın finalde Real Madrid ile eşleşmek istediklerini söylemesini değerlendiren Valverde, "Bu saygısızca bir açıklama. Real Madrid gibi müzesinde 13 tane Şampiyonlar Ligi kupası bulunan bir kulübe yönelik bu tarz açıklamalar yapmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid ile 45 resmi maça çıkan Fede Valverde, 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



 
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