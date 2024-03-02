İspanya La Liga'nın 27. haftasında Rayo Vallecano, sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Rayo Vallecano, 89. dakikada Florian Lejeune ile öne geçti. Cadiz'in beraberlik golü 90+13'te Javi Hernandez ile geldi.
Rayo Vallecano'da Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 56 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecanı 26, Cadiz 19 puana yükseldi.
Rayo Vallecano, ligde gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Rayo Vallecano, 89. dakikada Florian Lejeune ile öne geçti. Cadiz'in beraberlik golü 90+13'te Javi Hernandez ile geldi.
Rayo Vallecano'da Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 56 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecanı 26, Cadiz 19 puana yükseldi.
Rayo Vallecano, ligde gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
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