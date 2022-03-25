Valerien Ismael: "Oyun felsefem yüksek tempolu"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, imza töreninde oyun görüşü ile ilgili de konuştu.

Haber; Sporx.com
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Valerien Ismael: 'Oyun felsefem yüksek tempolu'
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25 Mart 2022 15:50
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN GELMEM DOĞRU"

Oyun görüşü hakkında açıklama yapan Fransız teknik adam, "Oyun felsefem, yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek enerji gerekiyor. Bu yüksek enerjiyi rakibe hissettirmelisiniz. İç sahada taraftara hissettirmelisiniz. Rakibe fiziksel üstünlük kurmalısınız. Teknik kalite de gerekiyor. En önemli noktalardan biri de Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmelisiniz. Bunları yapabilmek için oyuncularla zaman geçirmem gerekiyor. Ligi ve oyuncu grubunu tanımam için şu an gelmem oldukça doğru." sözlerini kullandı.

"3-4-3 OYNATIYORUM"

Sahadaki sistemi için, "Üç yıldır çalıştırdığım takımlara 3-4-3 oynatıyorum." diyen 46 yaşındaki Ismael, "Üç yıldır çalıştırdığım takımlara 3-4-3 oynatıyorum. 150 maçın üstünde bir deneyimden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi Elemeleri ve İngiltere'de Premier Lig ekiplerine karşı böyle oynadık. Taraftar kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir teknik adam görecek. Futbolda her maçı kazanmanın garantisi yok ama kazanmak için her şeyi yapan bir antrenör ekibi olacak." diye konuştu.

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